В Белгородской области из-за атаки дрона погиб мужчина

Информация о повреждениях в регионе уточняется.

Вооруженные силы Украины при помощи беспилотника в ночь на 25 мая атаковали автомобиль, находившийся на территории Грайворона Белгородской области. Соответствующими данными с журналистами поделились представители местного оперативного штаба через социальные сети. Специалисты уточнили, что мужчина скончался на месте от ранений. От детонации машина воспламенилась, но позже пожарным расчетом возгорание было ликвидировано. Известно, что потерпевший получил акубаротравму и ссадины волосистой части головы. Для обследования пациента бригада скорой транспортировала его в городскую больницу под номером два в Белгороде.

Белгород и Белгородский округ дважды подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ сообщение местного оперштаба

Эксперты добавили, что первого обстрела в российском регионе противником нанесены повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения для потребителей. В Белгороде оказался повреждён фасад и выбиты окна у административного здания. Для ликвидиации последствий инцидента аварийные ведомства отправились на места происшествий. Также в многоквартирных домах повреждено остекление, посечены грузовой и легковой автомобили.

Петербург отправил четыре мобильные котельные в Белгород для обогрева домов.

Фото: Telegram / Оперативный штаб Белгородской области