Петербург 25 мая окажется в холодном тылу циклона

Метеорологические условия в Петербурге 25 мая сформирует тыловая часть циклона, который уходит своим центром в районы Архангельской области. От европейских специалистов он получил имя "Джулия", рассказал синоптик Михаил Леус.

Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Температура будет на пару градусов ниже средних многолетних значений: в городе столбик термометра покажет +15…+17 градусов, в Ленинградской области +13…+18 градусов. Подует западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 756 миллиметров рт. ст., что ниже нормы.

А во вторник, 26 мая, местами кратковременные дожди, ночью +9…+11 градусов, днем +14…+16 градусов.

Ранее на Piter.TV: средняя температура воздуха в апреле в Петербурге составила +5,7 градусов. Солнце светило 203 часа или 28 дней.

