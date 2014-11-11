В Петербурге 25 мая ожидаются кратковременные дожди и до +16 градусов

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в понедельник, 25 мая, в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не предвидится, днём пройдут кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, умеренный, днём местами порывы сильного. Температура воздуха ночью составит +10…+12 градусов, днём — +14…+16 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

В Ленинградской области характер погоды похожий: переменная облачность, ночью местами, днём в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер западный и северо-западный, умеренный, днём порывы до сильного. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днём +13…+18 градусов. Атмосферное давление также будет понижаться.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")