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В выходные в Петербурге ожидается прохладная и дождливая погода
Сегодня, 13:21
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В выходные в Петербурге ожидается прохладная и дождливая погода

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В День России осадков не будет, температура воздуха составит +21…+23 градуса.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидается в выходные дни. 

В День России осадков не будет, температура воздуха составит +21…+23 градуса. На востоке Ленинградской области пройдут ливни, грозы и местами град с усилением ветра до 15-18 м/с. Дожди разного характера возможны в Северной столице 13 июня, столбик термометра покажет +16…+18 градусов. 

А 14 июня пройдут кратковременные дожди, даже и грозы могут быть, но несколько теплее днем (+19…+21 гр.). 

Александр Колесов, синоптик 

Ранее на Piter.TV: среднемесячная температура в мае в Петербурге составила +12,3 градусов. При этом 19 числа удалось достичь отметки в +30,9 градусов, тогда как 1 мая было +2,7 градуса. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выходные, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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