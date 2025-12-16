В выходные в Петербурге ожидается прохладная и дождливая погода

В День России осадков не будет, температура воздуха составит +21…+23 градуса.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидается в выходные дни.

В День России осадков не будет, температура воздуха составит +21…+23 градуса. На востоке Ленинградской области пройдут ливни, грозы и местами град с усилением ветра до 15-18 м/с. Дожди разного характера возможны в Северной столице 13 июня, столбик термометра покажет +16…+18 градусов.

А 14 июня пройдут кратковременные дожди, даже и грозы могут быть, но несколько теплее днем (+19…+21 гр.). Александр Колесов, синоптик

Ранее на Piter.TV: среднемесячная температура в мае в Петербурге составила +12,3 градусов. При этом 19 числа удалось достичь отметки в +30,9 градусов, тогда как 1 мая было +2,7 градуса.

Фото: Piter.TV