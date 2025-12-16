Среднемесячная температура в мае в Петербурге составила +12,3 градусов

В Петербурге май подвел своим похолоданием в последнюю неделю, испортив всю статистику весны. При этом 19 числа удалось достичь отметки в +30,9 градусов, тогда как 1 мая было +2,7 градуса, рассказал 1 июня синоптик Александр Колесов.

В конце мая температура воздуха оказалась ниже нормы на 5-7 градусов: это самое значительное похолодание в этом веке с 2001 года. Среднемесячный показатель составил +12,3 градусов, выпало 58,3 миллиметров осадков. Солнце светило 28 дней или 225,4 часов.

