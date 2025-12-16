Жилищные сертификаты получили 10 петербургских семей

Сразу 10 многодетных семей Петербурга получили жилищные сертификаты, размер выплаты составил от 6 до 9 млн рублей. Документы вручил им вице-губернатор Евгений Разумишкин, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 1 июня.

К каждой семье – индивидуальный подход, к каждой прикрепляют сотрудника Горжилобмена, который ведет эту семью от начала до завершения. Денис Удод, председатель Жилищного комитета

Кроме того, не исключен вариант ипотеки с использованием материнского капитала.

Мы сейчас живем в двухкомнатной квартире, у нас общая комната для мальчиков и для девочек. Хотим брать что-то побольше, чтобы у каждого ребенка была отдельная комната – либо комната мальчиков, девочек, родителей. Данил Изотов, многодетный отец

Программу реализуют в рамках национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Демография". В 2026 году в городском бюджете на поддержку многодетных семей заложено порядка 7 млрд рублей.

