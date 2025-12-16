  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жилищные сертификаты получили 10 петербургских семей
Сегодня, 15:17
191
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Жилищные сертификаты получили 10 петербургских семей

0 0

Программу реализуют в рамках национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Демография".

Сразу 10 многодетных семей Петербурга получили жилищные сертификаты, размер выплаты составил от 6 до 9 млн рублей. Документы вручил им вице-губернатор Евгений Разумишкин, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 1 июня. 

К каждой семье – индивидуальный подход, к каждой прикрепляют сотрудника Горжилобмена, который ведет эту семью от начала до завершения. 

Денис Удод, председатель Жилищного комитета 

Кроме того, не исключен вариант ипотеки с использованием материнского капитала. 

Мы сейчас живем в двухкомнатной квартире, у нас общая комната для мальчиков и для девочек. Хотим брать что-то побольше, чтобы у каждого ребенка была отдельная комната – либо комната мальчиков, девочек, родителей. 

Данил Изотов, многодетный отец 

Программу реализуют в рамках национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Демография". В 2026 году в городском бюджете на поддержку многодетных семей заложено порядка 7 млрд рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что начался прием заявлений на получение новой семейной выплаты. 

Фото: Piter.TV 

Теги: жилищный сертификат, многодетные семьи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии