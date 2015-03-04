Многодетные семьи Петербурга получили на компенсацию ЖКУ свыше 360 млн рублей

Всего в городе живут 66 тыс. многодетных семей.

В Жилищном комитете Петербурга рассказали 15 мая, что в городе проживают 66 тыс. многодетных семей. С начала года почти 43 тыс. из них получили 351,5 млн рублей компенсации на оплату ЖКУ. А с учетом перерасчетов за прошлые периоды фактический объем выплат достиг 363,3 млн рублей.

В 2025 году деньги направили 47 тыс. семей, всего власти потратили более 813 млн рублей. Жилищные условия улучшили порядка 1,3 тыс. семей, на текущий год запланировано обеспечение жильем свыше 1,1 тыс. таких семей.

Ранее на Piter.TV: дети до 6 лет из многодетных семей получат бесплатные лекарства от федеральных больниц. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Фото: Piter.TV