Сбер представил первый в мире платежный терминал с искусственным интеллектом НЕО

Также все участники и гости ПМЭФа могли познакомиться с еще одной ИИ-разработкой Сбера – умным банкоматом, оснащенным сервисом экспресс-оценки здоровья.

Сбер представил НЕО – первый в мире платежный терминал с искусственным интеллектом. Умный экран автоматически регулирует угол наклона и подстраивается под конкретного покупателя. НЕО распознаёт человека при любом освещении благодаря камере с 3D-картографией лица, широкому углу обзора, адаптивной подсветке и ИИ-алгоритмам.

Устройство выполнено в футуристичном дизайне, вдохновлённом эстетикой космических технологий и идеей движения вперёд. Терминал оснащён 8-ядерным процессором с NPU-чипом, который обеспечивает плавность и скорость работы интерфейса и самого устройства. Кроме того, у экрана НЕО на 60% выше разрешение, чем у предыдущего поколения. Данное устройство, как и текущие терминалы, поддерживает все современные способы оплаты: банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию.

Когда появился терминал с биометрией, не только с биометрии, он совмещает все, наши же клиенты, торговые предприятия стали говорить мы теперь не хотим предыдущую версию, просто кнопочную, и мы хотим такой. Собственно говоря, теперь 1 млн 600 терминалов таких установлено. Но большая часть наших клиентов говорит я бы хотел, чтобы он еще быстрее реагировал, чтобы не надо было смотреть на свет, не надо было, чтобы клиент под него подстраивался. То есть сделайте терминал так, чтобы у клиента была другая эмоция. Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Также на XXIX Петербургском международном экономическом форуме Сбер и Национальная система платёжных карт подписали соглашение о сотрудничестве. Речь идет о расширении программ лояльности и масштабированию сервисов, которые выходят за пределы классического банковского функционала.

Все участники и гости ПМЭФа могли познакомиться с еще одной ИИ-разработкой Сбера – умным банкоматом, оснащенным сервисом экспресс-оценки здоровья. Процедура занимает всего несколько секунд: достаточно приложить пальцы к специальным датчикам на корпусе банкомата и посмотреть в камеру.

Какую информацию о здоровье предоставляет сервис:

общее самочувствие: пульс, уровни стресса и усталости, вариабельность сердечного ритма;

сердце и сосуды: артериальное давление, жёсткость артериальной стенки, риск нарушения обмена глюкозы;

обмен веществ: индекс массы тела (ИМТ), средний уровень глюкозы в крови, предположительный уровень холестерина.

В разделе оценки здоровья сердца и сосудов добавились дополнительные параметры липидного профиля. Теперь можно получить более детальную картину состояния жирового обмена, что критически важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. А в дополнение к уровню холестерина система оценивает уровни липопротеинов высокой (ЛПВП) и низкой плотности (ЛПНП), триглицеридов и липопротеина (а).

Видео: Piter.tv