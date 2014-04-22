Дороги Петербурга не дотянули до топ-10 рейтинга регионов России по итогам года

Петербург занял 11-е место в рейтинге регионов России по качеству дорог в 2025 году.

Петербург занял 11-е место в рейтинге регионов России по качеству автомобильных дорог общего пользования по итогам 2025 года. Исследование опубликовали эксперты "РИА Новости". Таким образом, Северная столица не вошла в топ-10.

Специалисты оценивали долю региональных, межмуниципальных и местных дорог, соответствующих государственным стандартам. В Петербурге этот показатель составил 71,2 %. Также аналитики отметили высокую плотность дорог с твердым покрытием — 2569 км на 1 тыс. км² территории. Для сравнения, в Москве аналогичный показатель достигает 2581 км на 1 тыс. км².

Ленинградская область заняла в рейтинге 28-е место. Доля соответствующих нормативам дорог в регионе достигла 62 %. Отмечается положительная динамика: годом ранее Ленобласть находилась на 34-й позиции с результатом 58,7 %.

Ранее мы сообщили о том, что на реставрацию Покровского сквера в Коломне выделят 91 млн рублей.

Фото: Piter.TV