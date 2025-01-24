Самого юного фигуранта реестра террористов выявили в Петербурге

Четырнадцатилетний школьник из Петербурга внесен в реестр террористов Росфинмониторинга.

14-летний школьник из Петербурга внесен в реестр лиц, подозреваемых в экстремистской деятельности и терроризме. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга 3 августа.

Подросток стал самым юным фигурантом данного перечня. Предположительно, основанием для включения в реестр стала попытка теракта на железной дороге, совершенная около трех месяцев назад. По версии следствия, школьник действовал по указанию неустановленных лиц, с которыми контактировал через интернет.

В июле 2026 года подростку предъявили обвинение в теракте после повреждения городского железнодорожного оборудования. Мерой пресечения избрано не заключение под стражу в СИЗО, а иная мера, не связанная с изоляцией от общества. Уголовное дело в отношении школьника расследуется.

Ранее мы сообщили о том, что "Ласточки" перевезли более 120 тыс. человек между Петербургом и Сортавалой за полгода.

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