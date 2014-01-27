"Ласточки" перевезли более 120 тыс. человек между Петербургом и Сортавалой за полгода

Высокий спрос поддерживается благодаря интенсивному графику движения.

С января по июнь 2026 года скоростные поезда "Ласточка" доставили 120,7 тысячи пассажиров на популярном маршруте Петербург – Сортавала. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги в своем официальном Telegram-канале.

Высокий спрос поддерживается благодаря интенсивному графику движения: ежедневно между северной столицей и ключевым туристическим центром Карелии курсируют две пары поездов.

Ранее мы сообщили о том, что электрички РЖД до Сестрорецка получили название "Скворец".

Фото: Piter.TV