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"Ласточки" перевезли более 120 тыс. человек между Петербургом и Сортавалой за полгода
Сегодня, 10:58
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"Ласточки" перевезли более 120 тыс. человек между Петербургом и Сортавалой за полгода

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Высокий спрос поддерживается благодаря интенсивному графику движения.

С января по июнь 2026 года скоростные поезда "Ласточка" доставили 120,7 тысячи пассажиров на популярном маршруте Петербург – Сортавала. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги в своем официальном Telegram-канале.

Высокий спрос поддерживается благодаря интенсивному графику движения: ежедневно между северной столицей и ключевым туристическим центром Карелии курсируют две пары поездов.

Ранее мы сообщили о том, что электрички РЖД до Сестрорецка получили название "Скворец".

Фото: Piter.TV

Теги: ожд, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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