В Москве напомнили о комментарии, сделанном несколькими месяцами ранее.

В Москве напомнили о своей позиции о том, что бывший американский главный эпидемиолог Энтони Фаучи и бывшая заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд должны сидеть в тюрьме из-за тех рисков, которые они создали для здравоохранения человечества. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля выразил мнение о том, что также "прочие лжецы" должны быть в заключении из-за задокументированной лжи.

Хорошо состарилось. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ в ответ на свой предыдущий комментарий

Напомним, что в июне 2026 года глава национальной разведки США Тулси Габбард уточнила, что политики и "так называемые медицинские профессионалы вроде Фаучи" неоднократно лгали населению страны о существовании биологических лабораторий, которые финансировались вашингтонской администрации. Тулси Габбард опубликовала документы. По ее словам, в тексте приводятся доказательства того, что Энтони Фаучи причастен к финансированию исследований опасных мутаций в лаборатории в китайском городе Ухане. Чиновница добавила, что впоследствии мужчина манипулировал данными для того, чтобы направить в нужное русло оценки разведывательного сообщества.

Дмитриев призвал назвать лачуги мигрантов в Сеуте в честь бюрократов ЕС.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev