В Москве предложили мигрантам из Марокко "поддержать" своих героев из ЕС.

В Москве призвали назвать устанавливаемые мигрантами лачуги в испанском автономном городе Сеута в честь европейских бюрократов, поддерживающих миграцию в региональном сообществе. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля оценил пост блогера Марио Науфала. Ранее представитель прессы разместил видеозапись с самодельными хижинами, которые, как он утверждает, на пляже построили "из палок и веток" нелегальные мигранты из Марокко.

Каждую лачугу нужно назвать в честь бюрократа ЕС, выступающего за миграцию, чтобы прославить великое симбиотическое, мультикультурное и архитектурное обогащение. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Напомним, что в конце июля Сеута столкнулась с массовой волной нелегальных беженцев из Марокко. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка уведомил граждан о том, что около 72 тысяч мигрантов проникли на территорию европейского государства через государственную границу, но около 70 тысяч человек уже вернулись домой. По оценкам марокканской стороны, в испанский анклав смогли попасть порядка 40 тысяч человек.

Дмитриев задался вопросом, стала ли Европа детским садом для мигрантов.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev