В Херсонской области задержали готовившего теракт против военных

Мужчина был завербован украинцами через мессенджер.

Российские силовые структуры задержали на территории Херсонской области 50-летнего гражданина страны, готовившего по заданию украинских спецслужб теракт против российских военнослужащих. Соответствующими сведениями со СМИ поделились в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Известно, что подозреваемым стал мужчина 1976 года рождения. Оперативник нашли у задержанного, а затем изъяли, готовое к применению радиоуправляемое самодельное взрывное устройство. Бомба была закамуфлирована в пауэрбанк. Известно, что в СВУ масса взрывчатого вещества достигала более 200 граммов. Также у местного жителя забрали телефон, который использовался для конфиденциального общения с куратором. В мобильном устройстве силовики нашли переписку, свидетельствующую о противоправной деятельности.

Обвиняемый признал вину и активно сотрудничает со следствием. ЦОС ФСБ России

В надзорном ведомстве добавили, что россиянин является сторонником запрещенной на территории нашей страны террористической организации. Мужчина через иностранный мессенджер Telegram был завербован представителем киевского режима для совершения диверсионно-террористического акта. Сейчас в его отношении ведется уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205 УК РФ, части 3 статьи 222.1 УК РФ. Речь идет о покушении на террористический акт и незаконном приобретении, передаче, хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Геническим районным судом Херсонской региона фигурант расследования отправлен под стражу.

ФСБ задержали в "Москва-Сити" более 20 человек, работавших в нелегальных криптообменниках.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России