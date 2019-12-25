Среди жертв удара ВСУ по Нижнекамску есть ребёнок

В медицинские учреждения города экстренно госпитализировали 28 пострадавших.

Ребенок есть среди 12 погибших в результате удара Вооруженных сил Украины по Нижнекамску утром 10 августа. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По предварительным данным, после массового налета ВСУ в больницы госпитализировали 28 человек, получивших ранения. Среди них есть один несовершеннолетний.

Для помощи местным медикам в зону бедствия направили дополнительные врачебные бригады из Набережных Челнов. Ситуацию взял под личный контроль глава Минздрава Михаил Мурашко.

В понедельник Нижнекамск стал объектом массированного налёта дронов ВСУ. Удары наносились не только по промышленным площадкам, но и по жилой инфраструктуре.

Ранее мы сообщали, что в связи с гибелью людей при атаке украинских беспилотников в республике Татарстан объявили траур по жертвам агрессии ВСУ.

Фото: Piter.TV