В ГД рассказали о попытках подстрекательства россиян к провокациям на выборах

Василий Пискарев сообщил, что уже по традиции провокаторы традиционно призывают к различным протестным тактикам: бойкоту и порче бюллетеней, а также созданию очередей на избирательных участках и выходу на публичные акции.

Комиссия Государственной думы России по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела нашей страны зафиксировала попытки более 15 антироссийских эмигрантских организаций призвать население к различным видам провокаций на парламентских выборах. Соответствующий комментарий через социальные сети сделал председатель профильной комиссии из нижней палаты Василий Пискарев. Законодатель пояснил гражданам, что такие подстрекательства извне нацелены на обеспечение "негативного фона российских выборов в зарубежных СМИ".

Фиксируем попытки более 15 антироссийских эмигрантских организаций (так называемых движений, платформ, съездов, комитетов, форумов, проектов и др.) добиться "нужных" их западным спонсорам моделей поведения россиян в ходе предстоящих выборов. Василий Пискарев, глава профильной комисии

Политик добавил, что экспертами зафиксированы попытки дискредитации иностранными агентами и нежелательными НПО отдельных кандидатов в депутаты Госдумы. Кроме этого из-за рубежа организуются негативные медиакампании, запускаются онлайн-петиций и специальные сайты.

На выборы в Госдуму в Петербурге выдвинулись 60 кандидатов.

Фото: Telegram / Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне