На выборы в Госдуму в Петербурге выдвинулись 60 кандидатов

"Новые люди" и "Яблоко" потеряли по два кандидата из восьми.

На выборы депутатов Государственной думы девятого созыва в Петербурге выдвинулись 60 кандидатов. Из них 52 зарегистрированы". ЦИК России зарегистрировала 11 федеральных списков кандидатов от политических партий.

По одномандатным округам ЛДПР выдвинула восемь кандидатов, зарегистрировано семь. "Единая Россия" представила восемь кандидатов, все зарегистрированы. КПРФ выдвинула восемь кандидатов, все зарегистрированы. "Новые люди" выдвинули восемь, но зарегистрированы только шесть. "Зелёные" выдвинули восемь, все зарегистрированы. "Справедливая Россия" представила восемь кандидатов, все зарегистрированы. Коммунистическая партия "Коммунисты России" выдвинула и зарегистрировала одного кандидата. "Яблоко" выдвинуло восемь, но зарегистрированы только шесть из них.

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Фото: Piter.TV