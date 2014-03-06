Три моста в Петербурге соединит Лента Победы 9 августа

Дворцовый, Троицкий и Бетанкура засветятся оливковым и зелёным.

В Петербурге 9 августа, в день окончания Ленинградской битвы, три городских моста соединит Лента Ленинградской Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Троицкий, Дворцовый мосты и мост Бетанкура украсят художественной подсветкой в оливковом и зелёном цветах. Оливковый символизирует воинскую доблесть, немеркнущую славу и мужество героев, а зелёный — стойкость, надежду и несокрушимую жизненную силу жителей осаждённого города. Оттенки повторяют цветовую гамму колодки медали "За оборону Ленинграда".

Подсветку включат 9 августа на период с 00:00 до 04:25 и с 21:40 до 04:25 10 августа. Также 9 августа с 10:00 до 12:00 на Ростральных колоннах зажгутся факелы.

Губернатор Александр Беглов отметил, что Битва за Ленинград стала самым продолжительным сражением Великой Отечественной войны — она длилась 1127 дней.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

