Роспотребнадзор дал инструкцию, как вернуть деньги за тухлые продукты

Претензию можно предъявить в течение срока годности. Чек не обязателен — его отсутствие не может быть причиной для отказа.

Роспотребнадзор выпустил памятку для покупателей, которые столкнулись с некачественными продуктами. В ведомстве подробно разъяснили, как правильно предъявлять претензии продавцам и на что можно рассчитывать в такой ситуации.

Первое, что советуют специалисты, — зафиксировать дефекты. Нужно сделать фото или видео продукта, упаковки, маркировки и срока годности. Желательно сохранить информацию о времени и месте покупки, а также чек — бумажный или электронный. Сам товар и упаковку лучше не выбрасывать до выяснения отношений с магазином.

По закону продавцам запрещено торговать продукцией, которая не соответствует требованиям, имеет признаки порчи, не имеет маркировки или с истекшим сроком годности. Такие товары считаются некачественными и должны быть уничтожены.

У покупателя есть три варианта действий: попросить заменить товар на хороший, требовать снижения цены или просто вернуть деньги и отказаться от покупки. Сделать это можно в день обнаружения брака или на следующий, если магазин уже закрыт. Главное — соблюдать условия хранения продукта. Если продавец не хочет решать вопрос мирно, нужно подать письменную претензию в двух экземплярах: один вручить магазину, на втором попросить поставить отметку о приёме. Можно отправить заказным письмом.

Продавец обязан принять товар и провести проверку качества. Покупатель может участвовать в этом процессе. Если возникнет спор о причинах порчи, продавец сам организует экспертизу. Если выяснится, что виноват не он, покупатель оплатит экспертизу, хранение и транспортировку.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)