Петербуржцев предупредили о фальшивых сайтах "Госуслуг" Мошенники создают поддельные порталы для кражи данных.

Мошенники активизировались в Петербурге и Ленобласти: горожан предупреждают о поддельных сайтах "Госуслуг" и других госсервисов. Об этом сообщило Управление по борьбе с противоправным использованием ИКТ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Участились случаи распространения сообщений с предложением получить "госвыплату" или оплатить якобы имеющуюся задолженность.

Человек получает СМС, письмо или сообщение в мессенджере со ссылкой на сайт, похожий на официальный портал "Госуслуг", ФНС, ГИБДД или другие сервисы. При переходе пользователя просят авторизоваться с использованием логина, пароля или реквизитов банковской карты. Получив доступ к учётной записи или банковским данным, злоумышленники могут оформить кредиты, получить доступ к личной информации, подключить платные услуги или похитить деньги.

В полиции призывают не переходить по подозрительным ссылкам, проверять адрес сайта в браузере и не вводить данные банковских карт для получения выплат.

Ранее мы сообщили о том, что мошенники стали внедрять в свои схемы возможности внесения денег по QR-коду.

Фото: Piter.TV