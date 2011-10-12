Мошенники стали внедрять в свои схемы возможности внесения денег по QR-коду

В МВД объяснили, как работает криминальный сценарий с QR-кодом.

Дистанционные мошенники на российской территории стали внедрять в схемах хищения возможности бесконтактного внесения денежных средств по QR-кодам. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделали представители пресс-центра правоохранительных органов страны в ответ на запрос со стороны СМИ.

Среди криминального сообщества набирает популярность использования возможности бесконтактного внесения денежных средств по QR-кодам. Жертве на техническое устройство в мессенджер направляется скриншот или непосредственно QR-код, позволяющий в банкоматах идентифицировать клиента и зачислить на счет денежные средства. пресс-центр МВД РФ

Полицейские пояснили, что сейчас в различных кредитных организациях существующий лимит варьируется от 15 до 100 тысяч рублей. Известно, что злоумышленники методами социальной инженерии убеждают потерпевших лиц взять наличные денежные средства, хранящиеся у них дома. В альтернативном сценарии граждан просят обналичить средства на банковских счетах, а затем, используя технические возможности АТМ, зачислить их на "дропперские" карты". После этого похищенные аферистами деньги "распыляются" по задействованным в преступной деятельности счетам либо обналичиваются в регионах, в которых жертва обмана не проживает.

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Фото: Piter.tv