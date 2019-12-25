В ОП предупредили о схемах мошенничества с поддельными сайтами турагентств

Евгений Машаров напомнил, что билеты, путевки и туры нельзя переоформить на другого человека через интернет.

На российской территории мошенники из-за сезона отпусков начали создавать поддельные сайты туристических агентств, детских лагерей и санаториев. Соответствующими данными поделился с журналистами информационного агентства "РИА Новости" член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Эксперт заметил, что гражданам злоумышленники предлагают несуществующие путевки и требуя предоплату за услуги.

Мошенники создают поддельные сайты турагентств. Обычно они стараются украсить их громкими фразами из разряда "Осталось два места, успейте забронировать тур по привлекательной цене". Но воспользоваться таким предложением можно только с одним условием - внесением предоплаты. Евгений Машаров, эксперт

Специалист объяснил, что после оплаты несуществующего тура представители таких лжеагентств перестают выходить на связь с обманутыми людьми. Евгений Машаров призвал перед бронированием проверять туроператора в Едином федеральном реестре туроператоров. Также следует оплачивать услуги за путешествия или отдых только на счет юридического лица. Оформление должно происходить строго на официальных сайтах или проверенных организаторов. Перед покупкой тура человек может предварительно связаться по официальному телефонному номеру лагеря, санатория, указанного на их онлайн-ресурсе. Там он сможет уточнить всю информацию. Не стоит переходить по ссылкам из сообщений в мессенджерах. Также следует отказаться от передачи посторонним лицам собственных паспортных данных, документов детей или других родственников.

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Фото: Piter.tv