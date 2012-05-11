В ОП предложили сделать сентябрь облегченным месяцем учебы в школах

Владислав Гриб объяснил, что детям нужно дать время на погружение в учебу.

В России предложили сделать сентябрь облеченным месяцем для школьников начальных классов, а также отменить в этот период домашние задания и контрольные работы для того, чтобы дети смогли плавно погрузиться в учебный процесс. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По словам активиста,

Я считаю, что первый месяц учебы, сентябрь, должен быть облегченным. То есть без больших домашних заданий и контрольных, чтобы дети плавно погрузились в учебный процесс после летних каникул. Это должно быть рассчитано на младшие классы. Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

В ОП считают, что приоритет на зачисление в вузы должен быть по результатам ЕГЭ.

Фото: Piter.tv