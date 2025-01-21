На "Петровском" актеры петербургских театров разыграли Кубок Кирилла Лаврова

ТЮЗ стал победителем юбилейного Кубка Кирилла Лаврова в Петербурге.

В Петербурге на стадионе "Петровский" состоялся XX ежегодный "Кубок Кирилла Лаврова". В футбольном турнире приняли участие актеры петербургских театров.

Соревнования памяти народного артиста СССР Кирилла Лаврова впервые провели в 2007 году, в год его смерти. Тогда в турнире участвовали 5 команд, а сейчас число участников выросло до 11.

Постоянными участниками соревнований остаются сборные "Балтийского дома", Театра имени Ленсовета, Молодежного театра и Театра имени Комиссаржевской. Каждый год на поле также выходит команда Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, где Лавров служил более 50 лет.

Актер Алексей Фалилеев рассказал, что история футбольной команды БДТ связана со стадионом "Петровский". По его словам, первый матч коллектива состоялся здесь в 1975 году против команды "Вечернего Ленинграда".

Кирилл Лавров был поклонником футбола и болел за петербургский "Зенит". Артист интересовался игрой и сам участвовал в футбольных матчах. В этом году победителем турнира стала сборная ТЮЗа. В финальной встрече команда обыграла БДТ со счетом 2:1.

Прошлогодний обладатель Кубка — команда Театра имени Комиссаржевской — на этот раз не смогла сохранить титул.

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Фото: Piter.TV