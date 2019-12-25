В Ленобласти парапланерист вспыхнул во время полета и получил травмы

В Ленинградской области 46-летний парапланерист загорелся во время полета и упал на землю. Инцидент произошел во второй половине дня 28 сентября в районе деревни Капорское Ломоносовского района.
По предварительным данным, причиной возгорания стал обрыв топливного шланга. Кроме того, во время полета у мужчины запутались стропы параплана, после чего он упал.
Пострадавшего госпитализировали в больницу Ломоносова. У мужчины диагностировали ожоги I-II степени, перелом позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму.
По факту падения сотрудники Следственного комитета проводят проверку.
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Фото: Piter.tv
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