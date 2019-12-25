В электричках Петербурга разрешили прикладывать смартфон к турникету вместо билета

В петербургских электричках запустили проход по NFC вместо штрихкода билета,

В петербургских электричках с 28 сентября заработал новый способ прохода через турникеты по технологии NFC. Пассажирам больше не обязательно показывать штрихкод электронного билета сканеру. Об этом сообщили в РЖД.

Новая функция доступна на полигоне Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Воспользоваться ей могут пассажиры, которые приобрели билет через приложение "РЖД Пассажирам".

Для прохода необходимо открыть проездной документ в приложении, выбрать функцию "Проход по NFC" и приложить смартфон к валидатору турникета. Таким же способом можно пройти через турникет при выходе со станции. Турникеты с поддержкой нового сервиса будут отмечены специальными наклейками. Пока функция доступна только владельцам устройств на Android с модулем NFC. Перед использованием необходимо включить бесконтактную связь на смартфоне.

При проходе по NFC пассажиру не требуется выводить на экран штрихкод, увеличивать яркость дисплея или подбирать положение телефона перед камерой сканера.

Ранее на Piter.TV: на станции Сергиево электричка сбила нетрезвого мужчину. Его задело по касательной. В результате пострадавшего госпитализировали в больницу.

Фото: Piter.TV