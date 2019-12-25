Увольнение Вячеслава Степченко из полиции Петербурга связали с утратой доверия

Суд изменил формулировку увольнения экс-главы пресс-службы полиции Петербурга.

Смольнинский районный суд Петербурга изменил формулировку увольнения бывшего начальника пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслава Степченко. Теперь основанием указана утрата доверия.

Решение суд принял по иску Степченко. Как сообщили 28 сентября в объединенной пресс-службе судов Петербурга, МВД России обязали заменить формулировку увольнения, а ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти — внести соответствующие изменения в приказ.

Сам Вячеслав Степченко должен предоставить трудовую книжку для внесения новой записи. Из МВД Степченко уволили в декабре 2025 года. Изначально в документах было указано, что причиной стало совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

В отношении бывшего руководителя пресс-службы продолжается расследование дела о взяточничестве. По версии следствия, Степченко допустил конфликт интересов, связанный с получением взяток от администратора Telegram-канала "Конкретно.ру" за сводки о происшествиях и законными интересами МВД.

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Фото: Piter.TV