В России с 1 октября вырастет стоимость проезда в плацкарте

С 1 октября подорожают билеты в плацкарт и общие вагоны поездов.

С 1 октября в России изменится стоимость билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на принятое в июле распоряжение правительства.

Индексация коснется регулируемых государством тарифов на проезд. Одновременно увеличится стоимость провоза багажа.

При этом цены на билеты в купе и вагоны СВ в рамках этой индексации не изменятся. Как пояснили в АТОР, тарифы на эти категории вагонов перевозчики устанавливают самостоятельно. Предыдущее повышение стоимости проезда в поездах произошло в декабре 2025 года. Тогда тарифы были увеличены на 11,4 %.

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Фото: Piter.TV