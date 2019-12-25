В Ленинградской области насчитали более 193 тысяч открытых вакансий

Работодатели Ленобласти ищут сотрудников: вакансий в 40 раз больше соискателей.

В Ленинградской области число открытых вакансий достигло 193 366, что примерно в 40 раз превышает количество соискателей. Уровень безработицы в регионе составляет 0,23 %. Такие данные на аппаратном совещании привела глава областного комитета по труду и занятости Юлия Косарева.

Согласно информации портала "Работа России", без учета вакансий на строительных объектах в Усть-Луге в регионе остается около 168,9 тысячи предложений о работе. При этом примерно три четверти вакансий в реальном секторе экономики приходится на рабочие профессии.

Отдельно на совещании обсудили ситуацию с занятостью молодежи. В Ленобласти доля работающих жителей в возрасте от 15 до 29 лет составляет 51,8 %. Этот показатель выше средних значений по Северо-Западному федеральному округу и России. Безработица среди молодых людей составляет 2,2 %. С начала года в Центр занятости населения Ленинградской области обратились около 6 тысяч молодых соискателей. Это треть от общего числа обратившихся. Профориентационные услуги за этот период получили 9 тысяч молодых людей.

Летом в регионе также трудоустроили 11 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В комитете отметили, что медиапроекты ведомства помогают молодежи определиться с выбором профессии, а взрослым жителям — получать информацию об актуальных вакансиях.

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