Петербуржцам "серебряного" возраста предложат более 1,6 тысячи вакансий

Более 50 работодателей представят вакансии петербуржцам старшего возраста.

В Петербурге 1 октября состоится ярмарка вакансий "Новые возможности", рассчитанная на жителей "серебряного" возраста. Мероприятие пройдет в историческом парке "Россия — моя история". Об этом сообщили в городском комитете по труду и занятости населения.

Свои предложения представят более 50 работодателей. В их числе крупные и средние предприятия, а также организации, которые предлагают гибкий график, работу на дому и вакансии с частичной занятостью.

Всего соискателям планируют представить свыше 1,6 тысячи вакансий. Ярмарка начнет работу в 10:00 и завершится в 17:00. В течение дня посетители смогут лично пообщаться с представителями компаний, узнать об условиях работы и доступных вакансиях. Помимо встреч с работодателями, для гостей подготовили деловую программу, выставку социальных услуг и тематические пространства.

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Фото: Piter.tv