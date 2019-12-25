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Россиянам напомнили о сроке замены паспорта после 20 и 45 лет
Сегодня, 10:23
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Россиянам напомнили о сроке замены паспорта после 20 и 45 лет

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Паспорт подлежит замене при смене фамилии, порче или утрате документа.

У граждан России, которым исполнилось 20 или 45 лет, есть 90 дней, чтобы обратиться в соответствующие органы с документами и фотографиями для замены или получения нового паспорта. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Этот срок действует для плановой замены основного документа. Если человек пропустит отведенный период, тогда вопрос решается уже с нарушением установленного порядка.

В ведомстве напомнили, что россиянам нужно бережно обращаться со своими паспортами. В случае утраты или кражи документа на территории России необходимо сразу подать заявление в правоохранительные органы.

Подать документы на замену паспорта можно в том числе в подразделения по вопросам миграции, МФЦ или на портале "Госуслуги". Конкретный перечень необходимых документов и сроки оформления могут зависеть от основания замены.

На период изготовления нового паспорта гражданину при необходимости выдают временное удостоверение личности.

Ранее мы сообщали, что с 1 июня граждане России смогут садиться в самолет по биометрии.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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