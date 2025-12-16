Россияне с 1 июня смогут садиться в самолет по биометрии

В настоящее время интерес к биометрическим технологиям проявили аэропорты "Внуково" и "Шереметьево" для международных рейсов.

На российской территории сервис посадки в самолет по биометрии будет доступен пассажирам с 1 июня на рейсах программы "Аэрофлот Шаттл", осуществляемого между Москвой и Санкт-Петербургом. Такая опция будет доступна в рамках эксперимента по прохождению предполетных формальностей с использованием государственной Единой биометрической системы (ЕБС). Проверка технологии для оказания услуги населению пройдет в период с 1 июня 2026 года до 1 апреля 2027 года.

Напомним, что использование биометрии станет альтернативой предъявлению паспорта гражданина. С помощью биометрии человек получит возможность пройти регистрацию на рейс, предполетные формальности и посадку на борт. Каждый пассажир сможет самостоятельно решить, что именно он хочет выбрать для оказания услуги - паспорт или биометрию. Однако на время проведения эксперимента даже при выборе биометрии требуется иметь при себе паспорт.

Для того, чтобы успешно воспользоваться онлайн-сервисом, требуется предварительно сдать свои биометрические данные в единую систему. В частности, такую операцию можно провести в банковских структурах. После выполнения такого задания система сформирует цифровой шаблон лица человека, по которому и будет подтверждаться личность пассажира.

По результатам эксперимента будут подготовлены предложения по развитию и масштабированию применения таких технологий.

