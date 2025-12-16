Суд отменил арест на имущество СПбГУП и вернул Запесоцкого на пост ректора

Арбитражный суд отменил арест, наложенный на здания Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП). Таким образом, Александр Запесоцкий вскоре вернется к исполнению обязанностей ректора. Он руководил вузом более 30 лет и был временно отстранён от управления осенью 2025 года под предлогом возможности организации студенческих протестов.В карточке дела указано: "Отменить обеспечительные меры".

Ранее, в результате проверки, Генеральная прокуратура потребовала передать корпуса университета и общежитие государству, что привело к наложению ареста на недвижимость как обеспечительной меры. Запесоцкого обвинили в присвоении имущества, утверждая, что он использовал бюджетные средства вуза для финансирования своего бизнеса и покупки элитной недвижимости в Европе. Сам ректор категорически отвергал все обвинения, называя их ложными.

На время его отсутствия временное управление университетом было передано Евгению Лубашеву, а позже в вуз пришёл проректор из образовательного центра "Сириус". В конце прошлого года глава "Сириуса" Елена Шмелёва и лидер профсоюзов Сергей Черногаев обращались к президенту с просьбой сохранить вуз, на что получили положительный ответ.

В апреле Министерство науки и высшего образования РФ приняло решение о передаче зданий в пользование университету профсоюзов в соответствии с указанием президента. Федерация профсоюзов подала ходатайство о снятии ареста, которое поддержала прокуратура. Суд удовлетворил это ходатайство и отменил обеспечительные меры, что позволяет Запесоцкому вернуться к своим обязанностям.

