Ректор СПбГУП Запесоцкий отстранен от работы по решению суда

Заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев обратился в суд с ходатайством о принятии дополнительных мер по делу о возврате имущества Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП). Одним из требований было отстранение ректора Александра Запесоцкого и назначение на его место временного руководителя.

Согласно заявлению прокуратуры, Запесоцкий обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и использовании университетской собственности в целях личной выгоды. Вместо него временно исполняющим обязанности ректора назначен Евгений Лубашев, директор Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права.

Кроме того, прокуратура потребовала запретить Запесоцкому занимать руководящие должности в самом вузе и его региональных подразделениях, включая филиалы в России и Казахстане, влиять на сотрудников и руководство учебных заведений, а также запретила СПбГУП подписывать с ним трудовые договоры любого типа и передавать ему документы университета. Ведомство также настаивало на обеспечении беспрепятственного доступа Лубашева ко всей необходимой документации и мероприятиям учебного заведения, чтобы предотвратить сбои в образовательном процессе. Федерацию независимых профсоюзов России попросили воздерживаться от действий, способствующих дестабилизации работы университета и принятия решений, негативно влияющих на персонал.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял решение удовлетворить заявление прокуратуры. Контроль над выполнением судебного постановления возложен на службу судебных приставов, налоговую инспекцию, Росфинмониторинг и городское ведомство науки и высшего образования.

Прокуратура дополнительно подчеркнула необходимость ускорения рассмотрения дела, мотивируя это необходимостью защиты прав студентов и преподавательского состава, утверждая, что Запесоцкий вводит их в заблуждение и провоцирует участие в акциях протеста в свою поддержку.

