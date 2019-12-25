В Елизаветинской больнице Петербурга спасли мужчину с редчайшим ранением

Во время строительных работ пострадавший упал на металлический штырь, который вошел в грудную клетку и изогнулся внутри тела, пройдя сложный маршрут до области шеи. Хирурги извлекли инородное тело, не повредив жизненно важные органы.

В Елизаветинской больнице спасли пациента, поступившего с редким и крайне опасным ранением грудной клетки. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Во время строительных работ мужчина упал на металлический прут, который вошел в левую часть грудной клетки. При осмотре выяснилось, что наружный конец инородного тела находился в области шеи, практически у угла нижней челюсти. Врачи также отметили изменение тембра голоса, что могло свидетельствовать о возможном повреждении дыхательных путей.

Обследование показало, что металлический прут изогнулся внутри тела под углом и прошел сложным анатомическим маршрутом через область груди и шеи рядом с крупными сосудами, но не повредил жизненно важные органы.

Хирурги и травматологи начали операцию, выполнив разрезы в области раны на груди и коллотомию (разрезы на шее) с обеих сторон. В ходе вмешательства проследили ход металлической трубы. Инородное тело прошло в области четвертого межреберья по задней подмышечной линии слева, затем под большой грудной мышцей, не проникая в грудную полость. Далее оно оказалось между левой ключицей и подключичными сосудами, в первой анатомической зоне шеи слева, после чего прошло между шейным отделом и пищеводом, между общей сонной артерией спереди и внутренней яремной веной сзади и практически достигло области угла нижней челюсти.

Инородное тело извлекли через разрез на шее. При осмотре врачи не выявили повреждений подключичных и шейных сосудов, а также внутренних органов. Строительный штырь не задел жизненно важные структуры. Изменение тембра голоса при поступлении объяснили давлением инородного тела на гортань, которая также осталась неповрежденной.

Фото: Елизаветинская больница