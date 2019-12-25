Вступление в силу закона об НТО в Петербурге сдвинут на полгода

Первоначально документ должен был начать действовать с сентября 2026 года. Бизнес попросил дать время на адаптацию и обновить эстетические стандарты к внешнему виду объектов.

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга разработал проекты регионального закона, регулирующего размещение нестационарных торговых объектов на частной земле, а также постановления об утверждении схемы размещения. Закон должен был вступить в силу с сентября 2026 года, но теперь дату хотят сдвинуть на 1 марта 2027 года.

Размещение НТО на участках, не включенных в схему, влечет предупреждение или штраф: для физических лиц до 5 тысяч рублей, для юридических — до 200 тысяч. На заседании рабочей группы при бюджетно-финансовом комитете Законодательного собрания своими оценками проекта поделились представители власти и бизнеса, пишет ДП.

Генеральный директор сети ресторанов "Теремок" Виталий Свидовский считает, что после вступления закона в силу бизнесу нужно дать несколько месяцев на адаптацию. Он также предложил создать рабочую группу для обновления установленных стандартов к внешнему виду объекта, поскольку действующие существуют давно.

Директор Vestr.ru Виктор Саукин обратил внимание на пункт законопроекта, подразумевающий регулярный пересмотр схемы размещения. Он указал, что предприниматель может пройти все процедуры, подключиться к инженерным сетям, а через полгода его объект окажется исключенным из схемы. Для арендаторов на государственной земле существует отсрочка до конца действия договора, предусмотрены альтернативные места.

Генеральный директор ООО "Река" Максим Жуков предложил отнести летние террасы, состоящие из маркиз, зонтов, уличной мебели и кашпо для растений, не сопряженные с какими-либо конструкциями, к объектам благоустройства, а не к НТО.

Ранее мы сообщили о том, что бюджет Петербурга сохранил 6,3 млрд рублей благодаря работе КСП в 2025 году.

Фото: Freepik