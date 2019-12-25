Доступ к более чем 23 млн страниц архива в Петербурге будет бесплатным 27 мая

В День города на Неве, 27 мая, с 00:01 до 23:59 архивный комитет откроет бесплатный доступ к документам, размещенным на специальном портале "Архивы Санкт-Петербурга". В комитете сообщили, что портал включает свыше 23 миллионов оцифрованных страниц.

Также в тестовом режиме начнет работать чат-бот "Архип". Он поможет разобраться, в фондах какого архива искать нужный документ, как найти сведения о родственниках, как подать запрос на получение информации и воспользоваться услугами хранилищ.

Среди документов, доступных пользователям на портале: метрические книги Петербурга и Петербургской губернии, книги записи актов гражданского состояния за 1918-1925 годы, исторические фотографии Северной столицы, домовые книги, а также недавно загруженные первые дела из коллекции адресных листков на лиц, проживавших в Ленинграде в 1936-1947 годах. Также в открытом доступе будут документы, рассказывающие о выдающихся петербуржцах, и многие другие.

Регистрация новых пользователей возможна при входе на портал через подтвержденную учетную запись на "Госуслугах".

