В Петербурге на период ПМЭФ-2026 запустят автобусный маршрут 400Э

Новый маршрут свяжет станцию метро "Московская" с КВЦ "Экспофорум". Автобусы будут ходить с интервалом 15 минут. Всего на четырех маршрутах задействуют 48 автобусов.

Работа общественного транспорта будет усилена в Петербурге на период проведения Петербургского международного экономического форума-2026. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

В сообщении говорится, что для повышения уровня транспортной доступности для жителей и гостей города на время проведения форума усилят работу городского общественного транспорта. В частности, запустят автобусный маршрут номер 400Э, который свяжет станцию метро "Московская" с КВЦ "Экспофорум". Автобусы будут курсировать с частотой 15 минут. На пути следования предусмотрено всего три остановки. Также добраться до места проведения форума можно будет на автобусах номер 187, 232 и 299. Всего на четырех маршрутах будут работать 48 автобусов большого и среднего классов.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема — "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему". Программа посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. В программу войдут Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум "День будущего", Форум "Лекарственная безопасность". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

