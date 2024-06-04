В Петербурге до новых ЖК продлены три автобусных маршрута

С 15 апреля изменяются трассы автобусных маршрутов №№59, 141 и 154 для обеспечения прямой связи между новыми жилыми комплексами и станциями метро в Приморском и Московском районах Петербурга. Об этом рассказали в ГУП "Пассажиравтотранс".

Автобусы №59 проследуют от конечной остановки "Звездная улица" до "Звездной", далее по Дунайскому проспекту, Кубинской улице, Ленинскому проспекту до станции "Московская", далее по действующей трассе до конечной остановки у "Бухарестской". А маршруты №141 будут ездить от конечной остановки "Московское шоссе, 33" по Московскому шоссе, Дизельному проезду, Среднерогатской улице, Дунайскому проспекту до станции "Звездная", далее по Дунайскому проспекту, Пулковскому шоссе и далее по действующей трассе до конечной остановки "Московский вокзал". Трасса маршрута №154 продлена до Арцеуловской аллеи по проспекту Авиаконструкторов.

