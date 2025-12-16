Водитель питбайка погиб при столкновении с маршруткой под Ломоносовом

Личность погибшего устанавливается.

В Ломоносовском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. По данным полиции, 13 июня в 00:02 на 79-м километре автодороги "Питер – Ручьи" неустановленный водитель, управляя питбайком Kews K 16 Nb 300, на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с маршрутным автобусом "ПАЗ Вектор" под управлением 52-летнего мужчины.

В результате аварии водитель питбайка от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Его личность в настоящий момент устанавливается. По факту ДТП полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее PIter.TV сообщал, что женщина погибла на КАД, забыв выставить знак аварийной остановки.

Фото: Piter.TV