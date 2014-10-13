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В Мурино произошло ДТП с двумя самокатчиками, один из них погиб
Сегодня, 9:51
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В Мурино произошло ДТП с двумя самокатчиками, один из них погиб

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Мужчина за рулем автомобиля Geely наехал на средство индивидуальной мобильности.

В Мурино произошла смертельная авария с участием двух электросамокатчиков. Погиб водитель, его пассажирка пострадала и была госпитализирована. 

По информации комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, вечером 11 августа на проспекте Авиаторов Балтики 38-летний мужчина за рулем автомобиля Geely наехал на средство индивидуальной мобильности. В результате 23-летнюю девушку доставили в больницу с серьезной черепно-мозговой травмой, молодой человек скончался. Причины и обстоятельства ДТП выясняются правоохранителями. 

Ранее мы рассказывали о том, что легковушка сбила молодого курьера на Светлановском проспекте в Петербурге. 

Фото: пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленобласти 

Теги: дтп, мурино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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