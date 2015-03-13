В Дании скульптуру Путина испортили через несколько часов после установки

Почти двухметровый бюст Путина был размещен в парке Орхуса.

Скульптура российского президента Владимира Путина была установлена в парке датского города Орхус в рамках рекламной кампании местной радиостанции. Известно, что спустя несколько часов бюст был осквернен. Соответствующими сведениями поделились местные журналисты с телеканала TV2. Ранее радиостанция Radio4 сообщила аудитории сведения о том, что вручает европейской стране особенный подарок - пять бюстов одних из самых влиятельных и обсуждаемых людей в мире. Кроме Владимира Путина, в их число вошли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, мировая телевизионная звезда Ким Кардашьян и американский миллиардер Илон Маск. Таким образом СМИ решили прорекламировать собственный подкаст о тех личностях, которые наделены властью.

Спустя шесть часов голову скульптуры Путина спилили и украли. комментарий от TV2 со ссылкой на радиостанцию

В западном СМИ добавили, что в понедельник сотрудник коммуны Орхус обнаружил пьедестал и бюст уже без головы и отправил их Radio4. Согласно официальному пресс-релизу от датской радиостанции, в настоящее время проводится работа по выяснению местоположения головы политического лидера из Москвы. Радиостанция просит сообщить ей в том случае, если слушателям что-то известно о преступлении.

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