Уровень клещевой лихорадки в Ленобласти сравнялся с показателями Дании, Нидерландов и Швеции

К такому выводу пришли российские специалисты из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и Университета имени И.М. Сеченова.

Риск заражения сельского населения Ленинградской области клещевой лихорадкой вдвое превышает аналогичный показатель для Петербурга. При этом уровень распространения бактерии Borrelia miyamotoi в регионе сопоставим со статистикой европейских стран – Дании, Нидерландов и Швеции. К такому выводу пришли российские специалисты из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и Университета имени И.М. Сеченова. Результаты их масштабной работы опубликованы в издании Tropical Medicine and Infectious Disease.

Клещи являются переносчиками опасных инфекций, среди которых вирусный клещевой энцефалит и бактериальный боррелиоз (болезнь Лайма). Возбудителем последнего часто выступает бактерия Borrelia burgdorferi, однако человека могут поражать и переносимые клещами Borrelia miyamotoi. До недавнего времени масштабы распространения этого вида инфекции на территории России оставались неизученными.

В ходе исследования, проведенного в 2022–2024 годах, ученые проанализировали более полутора тысяч взрослых клещей, собранных в лесах Ленобласти и зеленых зонах Петербурга. Кроме того, эксперты отловили 516 мелких млекопитающих – рыжих полевок и желтогорлых мышей, которые служат природным резервуаром для этой бактерии.

Для оценки реальной угрозы здоровью населения были исследованы образцы крови 3743 добровольцев. Анализ антител позволил медикам определить долю жителей региона, которые уже сталкивались с инфекцией B. miyamotoi. Клинически заболевание проявляется как тяжелая лихорадка с выраженной головной болью, ознобом и мышечной болью.

Ученые подчеркивают, что специфическая профилактика против данного вида боррелиоза пока не разработана, а основным методом диагностики остается обнаружение ДНК возбудителя или сероконверсия антител в крови.

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