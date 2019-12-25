Движение по мосту через реку Михалевку на дороге Комсомольское – Приозерск закрыто на время реконструкции

На данный момент специалисты завершили устройство одной береговой опоры и перешли к возведению второй.

В Ленинградской области продолжается капитальный ремонт моста через реку Михалевку на трассе Комсомольское – Приозерск. Об этом сообщили в пресс-службе дорожного комитета региона.

На данный момент специалисты завершили устройство одной береговой опоры и перешли к возведению второй. Следующим этапом работ станет монтаж пролетного строения. После завершения основных строительных работ объект будет полностью обновлен: на самом мосту оборудуют тротуар и установят освещение, а на подходах к нему проложат пешеходные дорожки.

Из-за реконструкции автомобильное движение по переправе временно прекращено. Для объезда закрытого участка водителям рекомендовано использовать альтернативные маршруты: легковой транспорт направляют в объезд по улицам Победы и Новой, грузовые автомобили следуют по федеральным трассам. Для пешеходов обустроен специальный временный мост, обеспечивающий безопасный переход через реку.

Ранее мы сообщили о том, что из лесов Ленобласти с начала года вывезли более 1,5 тысячи кубометров мусора в рамках программы до 2030 года.

Фото: МАКС / Дороги Ленобласти