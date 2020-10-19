Из лесов Ленобласти с начала года вывезли более 1,5 тысячи кубометров мусора в рамках программы до 2030 года

Параллельно завершается расчистка ранее выявленных участков: работы полностью выполнены на 88 территориях, откуда уже вывезено 1 555 кубометров отходов.

В Ленинградской области продолжается масштабная реализация экологической программы "Чистые леса Ленинградской области до 2030 года", инициированной губернатором Александром Дрозденко. Работу по выявлению и ликвидации свалок ведут специалисты Комитета по природным ресурсам совместно с ЛОГКУ "Ленобллес". После вывоза мусора они проводят рекультивацию земель для восстановления лесных территорий.

С начала 2026 года экологи обнаружили 65 новых мест незаконного складирования отходов на землях лесного фонда. Общий объем найденного мусора составил около 1 368 кубометров. Параллельно завершается расчистка ранее выявленных участков: работы полностью выполнены на 88 территориях, откуда уже вывезено 1 555 кубометров отходов.

Как сообщили в Комитете по природным ресурсам региона в понедельник, 17 августа, ликвидация свалки – это только половина дела. Чтобы вернуть лесу надлежащее состояние, загрязненный грунт на местах бывших мусорных куч заменяют сертифицированным материалом.

Для предотвращения появления новых нарушений лесничества используют современные технологии. На особо охраняемых природных территориях и в лесах установлены 92 фотоловушки. Камеры фиксируют нарушителей в момент сброса мусора, что позволяет привлекать их к ответственности. За незаконное складирование отходов виновным грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что до 2030 года в Ломоносовском районе подключат еще 21 населенный пункт и 18 СНТ.

Фото: Пресс-служба Комитета по природным ресурсам Ленобласти