До 2030 года в Ломоносовском районе подключат еще 21 населенный пункт и 18 СНТ

Общая протяженность прокладываемых газовых сетей составит 98 километров.

В Ломоносовском районе Ленинградской области продолжается активная реализация региональной Программы газификации. Как сообщили в понедельник, 17 августа, в областном Комитете по ТЭК, до 2030 года на территории муниципалитета планируется построить девять новых объектов инфраструктуры.

Общая протяженность прокладываемых газовых сетей составит 98 километров. Это позволит обеспечить "голубым топливом" еще 21 населенный пункт. Кроме того, в план-график социальной догазификации включены 18 садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ).

На сегодняшний день уровень газификации района остается высоким. Доступ к ресурсу уже имеют 89 населенных пунктов и 18 садоводств. По состоянию на начало августа 2026 года жители заключили 6 621 договор на проведение работ. В рамках программы социальной догазификации подведение трубы до границ земельных участков осуществляется бесплатно – из общего числа заявок этот этап выполнен для 5 704 домовладений.

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Фото: Пресс-служба Комитета по ТЭК Ленобласти

