Захарова поддержала Михалкова в споре о концерте Канье Уэста в Петербурге

Представитель МИД заявила, что историческая память о событиях Великой Отечественной войны сохраняется не только в Санкт-Петербурге.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала позицию режиссера Никиты Михалкова относительно возможного концерта американского рэпера Канье Уэста в Петербурге. Михалков ранее заявил, что выступление артиста в городе, пережившем блокаду, станет унижением и оскорблением.

Режиссер также говорил о продаже продукции с символикой, которую связывают с нацистскими лозунгами, и о содержании выступлений Уэста. В связи с этим Михалков напомнил об истории Ленинграда и блокаде города. Захарова, комментируя его слова, добавила, что историческую память сохраняют и жители других российских городов.

Ранее сообщалось, что концерты Канье Уэста в Петербурге планировались на 10 и 11 октября на "Газпром Арене". При этом сама площадка заявила, что не заключала договор аренды с организаторами и концерт на стадионе состояться не может.

Ситуация с мероприятием остается неоднозначной. 25 сентября губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что не получал обращений по поводу концерта и не знает, состоится ли он. Ранее журналист Дмитрий Киселев заявил, что выступления Уэста в Петербурге не будет. При этом организаторы продолжают распространять информацию о концертах, запланированных на 10 и 11 октября.

Захарова назвала туманными перспективы вступления в силу ДВЗЯИ.

Фото: МИД России