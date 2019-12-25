Благотворители Петербурга ждут роста налоговой нагрузки

Петербургские благотворители готовятся к росту страховых взносов в 2027 году.

С 2027 года страховые взносы для социально ориентированных НКО и благотворительных организаций на УСН в пределах единой предельной базы вырастут с 7,6 % до 15 %. Для выплат сверх установленного лимита будет действовать ставка 7,6 %. Изменения предусмотрены налоговым законодательством на 2027–2036 годы. Об этом пишет Фонтанка.

Петербургская организация "Перспективы", которая с 1996 года помогает детям и взрослым с тяжелой инвалидностью, оценивает дополнительные расходы примерно в 13 млн руб. Из-за этого в организации планируют сократить расходы на 20 %, уменьшить штат и закрыть 2 центра дневного пребывания — на набережной Фонтанки, 116 и улице Непокоренных, 16. Центр на набережной Кутузова, 18 продолжит работу. Изменения условий труда могут затронуть 29 сотрудников из примерно 175 человек. При этом около 600 подопечных продолжат получать основную помощь, а организация рассчитывает активнее привлекать пожертвования, гранты, волонтеров и профессиональную помощь pro bono.

В фонде "Антон тут рядом", который помогает людям с расстройствами аутистического спектра и их семьям, дополнительные расходы оценивают более чем в 8 млн руб. Сокращать программы там не планируют, но намерены заморозить их текущий объем и не повышать зарплаты сотрудникам. По данным фонда, объем пожертвований в 2026 году снизился по сравнению с 2024 годом, а разница между отдельными месяцами может достигать 19 %. Государственные субсидии и гранты обеспечивают около 10 % бюджета организации.

"Благотворительная больница", оказывающая помощь бездомным, вынужденным переселенцам и людям без документов, пока оценивает дополнительные расходы в несколько миллионов рублей. Точный расчет еще не завершен. Руководитель организации Сергей Иевков сообщил, что при нехватке средств первым вариантом станет сокращение занятости сотрудников. При этом фонд рассчитывает увеличить сбор пожертвований и активнее работать с бизнесом.

Фонд помощи онкобольным AdVita заявил, что подготовился к изменению страховых взносов и не планирует сокращать штат или объем помощи. В организации рассчитывают учесть новые расходы в бюджете на 2027 год. По данным фонда, в прошлом году 61 % его финансирования составили частные пожертвования, еще 39 % — корпоративная поддержка. Годовой объем пожертвований в последние годы составлял около 150 млн руб.

Фонд "Долго и счастливо", помогающий пожилым людям в трудной жизненной ситуации, также не ожидает сокращения программ или штата. Там отмечают, что сотрудников немного, а объем пожертвований со временем увеличивался. Организация помогает подопечным в Петербурге, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областях, а также поддерживает 30 социальных учреждений.

Отдельная ситуация складывается у "Ночлежки". Организация не ожидает увеличения страховых взносов из-за изменений 2027 года, поскольку не работает на упрощенной системе налогообложения и уже платит взносы по общей ставке 30 %. При этом в фонде отмечают рост расходов и необходимость сохранять финансовую подушку. Сокращение помощи или штата пока не планируется, однако дальнейшие решения будут зависеть от экономической ситуации.

С 1 января 2027 года порядок перечисления этого поощрения передадут Социальному фонду России. При наличии необходимых сведений деньги смогут перечислять автоматически, отдельного заявления подавать не нужно.

Фото: Piter.tv