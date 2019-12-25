В детсадах Петербурга в 2026 году занимаются более 223 тысяч детей

Открыли 26 новых зданий.

В 2026 году детские сады Петербурга посещают более 223 тыс. детей. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов. Работу с дошкольниками ведут около 23 тыс. воспитателей.

По словам главы города, в последние годы в Петербурге обновляют систему дошкольного образования, строят учреждения по городскому стандарту, увеличивают число ясельных групп и обновляют оборудование. К 1 сентября 2026 года в городе открыли 26 новых зданий детских садов. Молодым специалистам сферы дошкольного образования также предоставляют дополнительные ежемесячные выплаты, а лучших воспитателей ежегодно номинируют на городскую премию. До конца года ее получат еще 100 педагогов.

В Ленинградской области детей к школе сейчас готовят около 7 тыс. педагогов. В новом учебном году работу начали детский сад комбинированного вида в городе Тельмана и дошкольное отделение при Центре образования "Кудрово". Кроме того, группа "Самолет" сообщала о планах в 2026 году ввести 5 детских садов в Петербурге и Ленобласти общей вместимостью более 1 тыс. мест. Объем инвестиций в эти объекты оценивался примерно в 2 млрд руб.

Новый детский сад с бассейном откроют в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.tv