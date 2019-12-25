Новый детский сад с бассейном откроют в Красногвардейском районе

Учреждение рассчитанно на шесть групп для детей от 1,5 до 7 лет.

Новое дошкольное учреждение построили в Красногвардейском районе. Детский сад откроет свои двери для 140 ребят уже 1 сентября, сообщил портал "Строительный Петербург".

Учреждение распложено по адресу: Полюстрово, Муринская дорога, дом 13, строение 1. Площадь трехэтажного детсада составляет 3778 кв. м. В здании предусмотрены игровые комнаты, спальни, физкультурный и музыкальные залы, бассейн. Этажи украшены яркими панно с иллюстрациями из русских сказок и мультфильмов, патриотическими картинами, историческими сюжетами и картами путешествий по Петербургу.

Особое внимание при строительстве уделили созданию безбарьерной среды. Для маломобильных групп населения, включая родителей‑инвалидов, оборудованы входная группа, коридоры и санитарные комнаты, также есть лифта грузоподъемностью 1000 кг.

На прилегающей территории оборудованы шесть групповых и одна физкультурная площадки. От солнца и осадков детей на каждой площадке защитят теневые навесы. Также на территории предусмотрены навес для колясок, велопарковка и современная система безопасности.

Ранее мы сообщали, что в Колпинском районе построят новый детский сад на 260 мест.

Фото: портал "Строительный Петербург"